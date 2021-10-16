شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في زلزال بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعرضت جزيرة بالي السياحية الإندونيسية، إلى زلزال بقوة 4.8 على مقياس ريختر، ما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأفادت وكالة إدارة حالات الطوارئ في إندونيسيا أن الزلزال وقع على بعد 8 كلم شمال غرب كارانجاسيم، وعلى عمق 10 كلم وتسبب في انهيار بعض المنازل والمباني في المنطقة.

فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة كان مركزه على بعد 62 كيلومترا (38.5 ميلا) شمال شرقي سينغاراجا، وهي مدينة ساحلية في بالي.

وأوضحت أن مركز الزلزال كان على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات (6.2 ميلا) والذي قد يؤدي بدوره إلى تضخيم حجم الأضرار.

وأشارت إلى أنه بعد الزلزال حدثت هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.3 درجة، ولكن مركزها كان عميقا نسبيا، حيث بلغ 282 كيلومترا (174 ميلا).

وقال جيد دارمادا، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في الجزيرة، إن السلطات ما زالت تجمع البيانات بشأن الأضرار والخسائر.

وأضاف أن الإصابات تضمنت كسورا في العظام وجروحًا في الرأس.