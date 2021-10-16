شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من وزير الصحة الأردني.. ماذا حدث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال تداعيات جرثومة “شيغيلا”، شديدة العدوى مستمرة في الأردن.

التخوف من جرثومة “شيغيلا” بالنسبة للأطفال وكبار السن، دفع وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، اليوم السبت، إلى زيارة مستشفى جرش الحكومي واطمأن على الوضع الصحي لتسعة أطفال.

وأوضح الهواري أنه من المحتمل أن تكون جرثومة شيغيلا هي المسؤولة عن حالات التسمم، منوها أن الحالات الجديدة جاءت بعد 3 أيام من قدوم حالات سابقة، لذلك فإن هذه الحالات الجديدة من المحتمل أن تكون ناتجة عن انتقال العدوى من شخص إلى آخر داخل الأسرة الواحدة.

ونوه أن فرق وزارة الصحة انتشرت منذ فجر اليوم السبت لأخذ المزيد من العينات لتوضيح ما إذا كان هذا الانتشار الثانوي ناتجا عن انتقال الجرثومة بين المصابين.

ونبه الهواري أن فئة الأطفال وكبار السن تعد الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة .

كما أشار إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما،إضافة إلى انتقالاها عبر التلامس بين الأشخاص.