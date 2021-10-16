شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يوضح حقيقة وقوع أخطاء بمنهج «القرآن» للصف الثامن بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشر على مواقع التواصل صورة تكشف وقوع خطأ بسورة ” الواقعة” المقررة في منهج التربية الإسلامية بالكويت، بحسب ما تم تداوله.

وتظهر الصورة بعض الآيات من سورة الواقعة ، حيث يظهر قول الله تعالى ” وكانوا يصرّون على الحنث”، حيث تنتهي الآية بدون نهايتها وهو ” الحنث العظيم”، وليس الحنث فقط.

وعقب تداول الصورة، نفى مصدر تربوي مسؤول، وجود أخطاء قرآنية بمنهج التربية الإسلامية أو مادة القرآن الكريم للصف الثامن، مؤكداً أن الآية الناقصة اللفظ القرآني (العظيم) هي من سورة الواقعة وليست مقررة في هذا المنهج.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن المصدر أن جميع الموضوعات المقررة على طلبة الصف الثامن هي من سورتي : (القلم والملك) فقط، ، مضيفا أنه قد تكون الصورة المتداولة من فبركات السوشيال ميديا أو في منهج دولة أخرى، وليس الكويت.