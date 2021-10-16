شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدشن المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، الذي يأتي كأداة مؤسسية لتقديم الدعم الفني للبرلمانيين في هذا المجال الحيوي .

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي اليوم بجامعة الدول العربية .

وقال العسومي في كلمة له : إن هذا المركز هو الأول من نوعه على المستوى العربي، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لدعم الجهود البرلمانية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .