شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا :مقتل «أميس» حادث إرهابي وأمر بمراجعة تأمين الشرطة للنواب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، أوامر بمراجعة تأمين الشرطة لأعضاء البرلمان في أعقاب مقتل النائب المحافظ، ديفيد أميس، طعنا خلال اجتماع في دائرته الانتخابية، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وقد أثار الهجوم تساؤلات بشأن تأمين النواب خلال لقاءاتهم المباشرة مع الناخبين في دوائرهم، وهو عادة ما يتم بإجراءات تأمين قليلة.

وتم إلقاء القبض على شاب بريطاني25/ عاما/ للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل التي صنفتها السلطات في وقت متأخر مساء أمس الجمعة "حادثا إرهابيا".