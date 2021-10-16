شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان ترفع قيود السفر لعدد من الدول.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أذربيجان رفع قيود الرحلات الجوية لعدد من الدول.

فقد أجرى مجلس الوزارء في أذربيجان تعديلا على القرار حول "تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص وإزالة بعض القيود، بتاريخ 26 أيار/مايو، 2021، رقم 151"، حسب وكالة "ترند" للأنباء في أذربيجان.

وطبقا للتعديل، سيتم السماح لمواطنين من 23 دولة أخرى، بدخول أذربيجان والخروج منها جوا، حسب موقع "اذر نيوز" الذى يبث من اذربيجان اليوم.

وتشمل تلك الدول الأرجنتين واستراليا والبرازيل وبروناي وكوريا الجنوبية وتشيلي والإكوادور وكمبوديا وكوستا ريكا وكوبا والكويت وكازاخستان والمالديف والمكسيك والمغرب ومنغوليا ومونتينيجرو(الجبل الأسود) والنرويج وسلطنة عمان وبنما والسلفادور وأوروجواي ونيوزيلندا.