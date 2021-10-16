شكرا لقرائتكم خبر عن "وزراء النقل العرب" يناقش دعم الاقتصاد الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب أعمال دورته الـ "67" بعد غد بمقر جامعة الدول العربية برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، وذلك تحضيرا لأعمال الدورة الـ "٣٤" لمجلس وزراء النقل العرب الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم أن جدول أعمال الدورة ال (34) لمجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي يتضمن عددا من الموضوعات منها دعم الاقتصاد الفلسطيني في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية مؤخراً، وتقرير الاجتماع الأول للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، ومقترح مصري لإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل للمساهمة في تسهيل نقل التجارة بين الدول العربية، وتحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.

وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضا العديد من المقترحات بشأن بعض التعديلات في اتفاقية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ودعم إعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الدول الراغبة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية IMO)) لعامي (2022-2023).

وأفادت دينا الظاهر أنه سيتم مناقشة الصيغة النهائية للمسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للنظر في اعتمادها من قبل مجلس وزراء النقل العرب، ودراسة استرشاديه بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، وبحث سبل تمويل دراسة الجدوى الشاملة لمشروع إنشاء آلية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، والاتجاهات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاعات النقل واللوجيستيات ومستقبلها في المنطقة العربية، والدور الرائد للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في هذا المجال.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على قطاع النقل العربي واحاطة المجلس بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الموافقة على المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية كمبادئ استرشادية في هذا المجال، وكذلك الإحاطة بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

كما سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين (أكتوبر 2021- أكتوبر 2023)