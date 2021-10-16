شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تطعم 2.5% من مواطنيها في يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الأولية لوزارة الصحة في نيوزيلندا أنه تم تطعيم ما لا يقل عن 2.5 في المئة من سكان البلاد اليوم السبت في إطار مساعي الحكومة لتسريع الوتيرة والتعايش مع كورونا

وتلقى 124669 شخصا جرعة واحدة بحلول مساء السبت بتوقيت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة.

ونقلت خدمة نيوزهب الإخبارية عن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن قولها في أحد مراكز التطعيم "وضعنا هدفا لأنفسنا، ولقد أنجزتموه. دعونا نمضي قدما... دعونا نصل إلى 150 (ألفا). دعونا نذهب لأبعد من ذلك".

وظلت نيوزيلندا خالية إلى حد كبير من فيروس كورونا خلال معظم فترات الوباء حتى بداية انتشار سلالة دلتا المتحورة في منتصف أغسطس. وتهدف الحكومة الآن إلى دفع البلاد للتعايش مع كوفيد-19 من خلال زيادة التطعيمات.

وتم تسجيل 41 حالة جديدة اليوم السبت منها 40 في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا. وأوكلاند في حالة إغلاق منذ منتصف أغسطس للقضاء على انتشار سلالة دلتا. ويعتزم المسؤولون إنهاء القيود الصارمة عندما تصل المعدلات الكاملة للتطعيم إلى 90 في المئة.

وتلقى 62 في المئة من السكان المؤهلين للتطعيم في نيوزيلندا جرعتي لقاح بحلول أمس الجمعة، وتلقى 83 في المئة جرعة واحدة.