محافظة عراقية توجه دعوة لوزير التربية

بغداد - ياسين صفوان - وجهت محافظة كربلاء، اليوم السبت، دعوة إلى وزير التربية للبدء بالعام الدراسي في المدارس الحكومية أسوة بالمدارس الاهلية.

وقال نائب المحافظ، علي الميالي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاجراءات الوقائية التي تتخذها المدارس الأهلية قد تكون اكثر منها من المدارس الحكومية، لكن المحافظة وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية في كربلاء المقدسة مع ابناء المحافظة على استعداد كامل لتوفير اجراءات وقائية امنة لاتقل عن الاجراءات التي تقدمها المدارس الاهلية".



وأضاف، أن "جميع ابناء المحافظة سواء في المدارس الاهلية او الحكومية هم ضمن مسؤوليتنا فجميعهم ابناء المحافظة".