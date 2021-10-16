انت الان تتابع خبر بسبب المخدرات.. عائلة تجهز على ابنها في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام عائلة على قتل ابنها بسبب تعاطيها المخدرات في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً قتل على يد ذويه بسلاح نوع مسدس؛ بزعم تعاطيه المخدرات، وذلك في منطقة الامين شرقي بغداد".
وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى "مقتل شخص على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الصدر شرقي العاصمة".
وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى "مقتل شخص على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الصدر شرقي العاصمة".