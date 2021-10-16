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بسبب المخدرات.. عائلة تجهز على ابنها في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام عائلة على قتل ابنها بسبب تعاطيها المخدرات في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً قتل على يد ذويه بسلاح نوع مسدس؛ بزعم تعاطيه المخدرات، وذلك في منطقة الامين شرقي بغداد".

وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى "مقتل شخص على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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