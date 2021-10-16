بسبب المخدرات.. عائلة تجهز على ابنها في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً قتل على يد ذويه بسلاح نوع مسدس؛ بزعم تعاطيه المخدرات، وذلك في منطقة الامين شرقي بغداد".

وفي سياق آخر، أشار المصدر إلى "مقتل شخص على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

