وفاة لواء في وزارة الدفاع وسط بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365: إن "القوات الأمنية أستخبرت بوجود حادث وفاة لاحد الاشخاص ضمن منطقة الكرادة شارع العرصات وعلى الفور توجهت مفرزة من استخبارات ف٣ ل١٥ ش.أ إلى محل الحادث".



وأضاف، إن "المتوفي يدعى (سلمان غضبان نصر الله الشهواني) من تولد ١٩٦١ يعمل لواء في وزارة الدفاع الفوج الرئاسي المنطقه الثانية".

وأكد المصدر، إن "الحادثة وقعت داخل شقة الشهواني، وأن القوات الأمنية لا زالت تتابع الكاميرات وتقرير الأدلة الجنائية للوصول إلى تفاصيل أكثر".