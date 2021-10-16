مسؤول عراقي: نتائج العد اليدوي للانتخابات البرلمانية مطابقة للإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

أكد عبد الحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت،اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الهنداوي قوله إن"المفوضية أكملت العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية"، لافتاً الى أن"نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق اليوم إنجاز 95 ‎%‎ من الفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي المحجورة البالغة 3681.

وقال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل إن "نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية ،وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين"، مبيناً أن "نتائج هذه المحطات تمت إضافتها إلى النتائج الأولية".

كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أغلقت أول أمس الخميس باب الاعتراضات على النتائج الأولية بعد مهلة استمرت ثلاثة أيام تسلمت خلالها 350 شكوى للنظر بها في غضون عشرة أيام تبدأ من امس الجمعة.

وأعلن تحالف يضم كيانات شيعية لم تحقق نتائج كبيرة بعد الإعلان عن النتائج الأولية رفضها لنتائج الانتخابات البرلمانية وشككت بمصداقية النتائج.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر تقدمت جميع القوائم المتنافسة وحققت 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا وحصد 41 مقعدا، وجاء تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ثالثا بـ37 مقعدا.

كما حصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 15 مقعدا ، وحصل تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر على 20 مقعدا وتحالف الفتح على 14 مقعدا.