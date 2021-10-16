رئيس الهيئة الهندسية: تقديم وحدات الإسكان الجديدة للمواطنين بالمفروشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروعات وحدات الإسكان الجاري تنفيذها، تتم عبر تجهيزها بالمفروشات الجديدة؛ حتى يشعر المواطن بوجود نقلة جديدة في حياته.

وأوضح الفار، خلال افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي منذ أن وضع خطة شاملة ومستدامة ضمن رؤية مصر 2030، كان التركيز على جودة الحياة، بالإضافة إلى العدالة والمشاركة في الموارد المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم إصدار عدد كبير من المبادرات؛ ومنها "سكن لكل المصريين" بتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتم تنفيذ عدد من الواجهات المعمارية المميزة وعدد كبير من التشطيبات.

ولفت الفار إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها تضمنت مشروع بشاير الخير (4- 5- 6- 7- 8)، ويتم تنفيذه على مساحة 250 فداناً؛ حيث يتم تنفيذ 816 عمارة و44 ألف وحدة سكنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل، اليوم السبت، إلى مقر افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز، محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكل الوسائل المعيشية الأخرى.