بمشي كتير في البلد لوحدي​.. السيسي: استغربت الناس عاملة ستائر غامقة على البلكونات ليه!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يسير بمعدل كبير في مناطق الدولة بشكل فردي لمعرفة الأحوال.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت: بمشي كتير في البلد لوحدي، واتفاجأت في مكان من دول الناس عاملة ستائر غامقة على البلكونات.

وتابع الرئيس: استغربت هما عاملين كده ليه، قافل على نفسك ليه، لفت نظري كلام الدكتور عاصم الجزار إنهم بيفتقدوا الأمن والأمان.

وواصل السيسي: كل الأماكن هتلاقي الستارة التقيلة دي موجودة على البلكونة رغم إنه مش مكشوف من حد فيه مسافة كبيرة وفيه زراعة، طيب قافل ليه؟.. طب الهوا مش هيدخل ولا الشمس.. إحنا عاملين البلكونة علشان الولاد يقعدوا ويتبسطوا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر.