بزعم توظيفها.. ضبط شخص لاستيلائه على 2 مليون جنيه من المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين – مقيمين بمحافظتي "الإسكندرية ، الشرقية") بقيام أحد الأشخاص بالاحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقي مبالغ مالية من الشاكيين وآخرين "لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على أموالهم"، حيث بلغت المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها حوالى (مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه) بغرض استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة واستيراد المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، والتزامه مع بعضهم بسداد تلك الأرباح لفترات زمنية محددة إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية، بالإضافة إلى تغيير محل إقامته خشية ملاحقة المجنى عليهم له.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه>

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.