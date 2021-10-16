إنجاز جديد.. برلماني يشيد بمشروعات الإسكان البديل للقضاء على المناطق غير الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، خطوة جديدة في طريق إنجازات التنمية العمرانية التي تستهدفها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات نهائيًّا.

وقال زين الدين، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت: ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في قطاع الإسكان يدعو إلى الفخر؛ لا سيما أن تلك المشروعات تستهدف في المقام الأول توفير مساكن آمنة وحضارية لجميع ساكني المناطق العشوائية.

ولفت النائب إلى أن هناك إنجازات حقيقية في هذا الملف؛ بما يسهم في القضاء على المناطق غير الآمنة خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت تمثل قنبلة موقوتة تهدد الدولة في الفترة السابقة.

وتابع عضو مجلس النواب: تلك المشروعات العمرانية الجديدة تعد من أولويات حقوق الإنسان؛ وهو ما تتمسك به الدولة، مشيدًا بخطة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية، تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث.

وأضاف النائب أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تستهدف توفير سكن آمن فقط، بل توفير حياة كريمة بكامل محاورها، وتوفير فرص عمل لمواجهة الآثار الاجتماعية التي كانت تنتج عن العشوائيات.

وأشاد زين الدين بكلمة الرئيس السيسي التي أكد فيها أهمية مواجهة البناء غير المخطط وكذلك الحاجة إلى برنامج نظافة جيد، حيث إن حجم المخلفات التي تصدت لها الحكومة في السنوات الثلاث الماضية بلغ 2.8 مليون طن.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر البناء العشوائي ومخالفة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يتحقق إلا من خلال تضافر كل جهود الدولة وبمعاونة المجتمع المدني.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح، اليوم، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة ٦ أكتوبر.