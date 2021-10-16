على خلفية “المخدرات”.. توتر آخر بين إيران وأذربيجان

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

في استمرار لتوتر العلاقة بين البلدين، عاد تبادل الاتهامات مجدداً بين إيران وأذربيجان. فقد انتقد علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تصريحات الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأخيرة، حول تهريب إيران وأرمينيا أطناناً من المخدرات إلى أوروبا عبر المناطق الحدودية.

ووصف في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، بحسب ما أفادت شبكة إيران إنترناشيونال السبت، تصريحات علييف بالاتهامات الكاذبة، و”فخ الشيطان”.

كما اعتبر كلامه غير بناء، ولا يراعي مبادئ حسن الجوار.

تهريب المخدرات

أتت تلك الانتقادات بعد أن أشار علييف في خطاب ألقاه خلال قمة رسمية متعددة الأطراف حضرها ممثل أرمينيا إلى أن إيران وأرمينيا تعاونتا معاً في إرسال المخدرات إلى أوروبا عبر الأراضي الأذربيجانية المحتلة على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

كذلك أكد أن إيران كثفت عمليات التهريب بعد تحرير تلك المناطق، من مناطق حدودية أخرى لأذربيجان.

إلى ذلك، قال علييف إنه بالإضافة إلى تجارة المخدرات، يتم تدريب جماعات إرهابية في المنطقة، وهناك “أدلة كافية” في هذا الصدد.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، اتهمت إيران جمهورية أذربيجان بـ “عرقلة تصدير البضائع إلى أرمينيا، ومحاولة تغيير الحدود الأرمينية الإيرانية، فضلاً عن إيصال إسرائيل إلى الحدود الإيرانية، وتوطين الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة من ناغورنو كاراباخ الجبلية.

كما أجرت مناورة عسكرية بالقرب من حدود أذربيجان.