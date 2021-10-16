اجتماع روسي أمريكي إسرائيلي حول سوريا وإيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

صرح السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي، بأن تل أبيب اتفقت مع روسيا والولايات المتحدة على عقد لقاء على مستوى رؤساء مجالس الأمن لمناقشة الوضع في سوريا وإيران.

وقال السفير الإسرائيلي لوكالة “سبوتنيك”: “حتى الآن لا يوجد سوى فكرة، لم يتم تحديد الموعد أو المكان بعد​​​. من جانبنا، نحن على استعداد لاستضافة الوفود، لكن هذا لم يتقرر بعد”.

وأضاف: “آمل بأن يأتي رئيس وزرائنا الآن ويكون قادرا في النهاية على اتخاذ القرار. في هذه المرحلة لا يوجد سوى اتفاق وفهم على أن هذا سيتم، ولكن متى بالضبط – لم يتم الاتفاق على هذا بعد. وستشمل المواضيع سوريا وإيران وقضايا أخرى في منطقة الشرق الأوسط”.

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقت سابق، إن إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة تدرس إمكانية استئناف المشاورات الثلاثية على مستوى رؤساء مجالس الأمن، وقد يعقد الاجتماع المقبل في أكتوبر الجاري.

وأعلنت إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، سيتوجه إلى سوتشي في 22 أكتوبر الجاري في زيارة عمل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.