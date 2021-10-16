الإمارات.. 159 حالة شفاء جديدة من كورونا

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 362,508 فحوص جديدة لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.



‎يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات في الكشف عن 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,487 حالة.

‌كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,118 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة أيضا شفاء 159 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 732,143 حالة.