اخبار العالم

بعد الهدية الفاخرة من رونالدو.. جورجينا تتلقى هدية ثانية مختلفة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر بعد الهدية الفاخرة من رونالدو.. جورجينا تتلقى هدية ثانية مختلفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قبل أيام، منح النجم البرتغالي شريكته جورجينا رودريغيز، هدية كانت عبارة عن صندوق مجوهرات فاخر بالحجم الطبيعي، من شركة "لويس فويتون"، قيمته 124 ألف يورو، لكنها تلقت بالأمس هدية مختلفة تماماً.
فقد انتقلت عارضة الأزياء مجدداً إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة صورة لماتيو الصغير، نجل كريستيانو، وهو يظهر مبتسماً حاملاً زهرة في يده، وأرفقتها بعبارة "ابدأ اليوم بهدية .. أم محظوظة".
Georgina%20Rodr%C3%ADguez%202-6376997707
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا