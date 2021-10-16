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انت الان تتابع خبر بعد الهدية الفاخرة من رونالدو.. جورجينا تتلقى هدية ثانية مختلفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قبل أيام، منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شريكته جورجينا رودريغيز، هدية كانت عبارة عن صندوق مجوهرات فاخر بالحجم الطبيعي، من شركة "لويس فويتون"، قيمته 124 ألف يورو، لكنها تلقت بالأمس هدية مختلفة تماماً.
فقد انتقلت عارضة الأزياء مجدداً إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة صورة لماتيو الصغير، نجل كريستيانو، وهو يظهر مبتسماً حاملاً زهرة في يده، وأرفقتها بعبارة "ابدأ اليوم بهدية .. أم محظوظة".