بعد الهدية الفاخرة من رونالدو.. جورجينا تتلقى هدية ثانية مختلفة

فقد انتقلت عارضة الأزياء مجدداً إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة صورة لماتيو الصغير، نجل كريستيانو، وهو يظهر مبتسماً حاملاً زهرة في يده، وأرفقتها بعبارة "ابدأ اليوم بهدية .. أم محظوظة".