الجبهة الوطنية المدنية: نسبة المشاركة في الانتخابات تتراوح بين 12 الى 19 %

وذكرت الجبهة في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية: إن "نسبة المشاركة في الانتخابات تتراوح بين ١٢ إلى ١٩% وهي نسبة كافية لابطال الانتخابات وتخالف المادة الدستورية، مؤكدة إنها حذرت من إجراء انتخابات مبكرة دون توفير بيئة مستقلة للانتخابات وقانون انتخابات يحقق نزاهة انتخابية ووضع خط واحد بما يتعلق بالدعاية الانتخابية وعدم استخدام أموال الدولة".



وأضافت، "قررنا مقطعة الانتخابات حتى لا نكون جزء من الاخفاقات للمواطن، وفيما شددت على رفضها شرعية الانتخابات المبكرة، وطالبت بعثة الأمم المتحدة بتقديم ما تمتلك من ادلة بشأن الانتخابات".

إلى ذلك، أكد رئيس الجبهة أياد علاوي، إن "عدم مشاركتنا بالانتخابات كان لأسباب منها الفساد المالي والإداري والتدخلات الأجنبية".

وقال علاوي بذات المؤتمر، إنه "يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشاكل قد تنتج عن الانتخابات، لافتا إلى ان المشاكل بين أربيل وبغداد لم تحل وهو ما سيعصف بالوطن كله".