واشنطن تدعم بدء التحضير لانتخابات في السودان.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن واشنطن تدعم بدء التحضير لانتخابات عامة في السودان.



وجددت التأكيد في بيان، اليوم السبت، على أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان بشكل كامل.

وجاء البيان بعد يوم من دعوة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، شركاء الحكم في السودان إلى تجنب سياسة "حافة الهاوية" وتبادل الاتهامات.

وحث فيلتمان، خلال اتصال هاتفي أجراه، الخميس، مع رئيسي مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، والوزراء عبدالله حمدوك، شركاء الحكم بالسودان على حل خلافاتها بالحوار غير المشروط.

وتدار المرحلة الانتقالية عبر شراكة سياسية بين القوات المسلحة وتحالف الحرية والتغيير، وهو الائتلاف الذي قاد ثورة ديسمبر التي أنهت حكم الرئيس المعزول عمر البشير بعد أن انحاز لها الجيش صبيحة 11 أبريل/ نيسان 2019.

لكن شراكة الحكم في السودان التي أصبحت نموذجا احتفى به العالم على مدار سنتين، لم تعد بذات القوى والبريق بعد خلافات حادة تفجرت بين المدنيين والعسكريين، بينما يتبادل الطرفان في الوقت الراهن الاتهامات بالسعي للانفراد بالسلطة.