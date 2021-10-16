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زلزال يضرببحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا، بغرب تركيا.

 

وأوضح بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عبر موقعها الإلكتروني أن "الزلزال وقع قبالة سواحل قضاء داتشا بالولاية المذكورة في تمام الساعة 02.25 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 37 كم تحت سطح البحر.

 

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي كان على بعد زهاء 203 كم عن مركز القضاء المذكور.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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