خلال مظاهرة في برلين.. إصابة عدد من أفراد الشرطة الألمانية

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

خرج عدة آلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مساء الجمعة، احتجاجا على إخلاء مخيم عشوائي يسكن فيه منتمون للطيف اليساري وسط برلين.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحالة المزاجية كانت عدوانية للغاية في ميدان "كوبي بلاتس" في الحي الواقع بالعاصمة الألمانية.

وأضافت أن هجمات وقعت على أفراد الشرطة وأصيب البعض منهم، وفي بعض الحالات لحقت أضرار أيضا بالمركبات.

وكان عدد المشاركين أكبر بكثير ممن تم تسجيل أعدادهم قبل المظاهرة أي زاد عن خمسة آلاف متظاهر.

وانطلقت ألعاب نارية خلال المظاهرة التي نظمت بحي كرويتسبيرج.

وبحسب بيانات لتلفزيون برلين براندنبورج ألقيت إشارات المرور بعد اقتلاعها على السيارات المتوقفة.

كانت الشرطة توجهت ظهرا إلى موقع المخيم ومعها معدات ثقيلة وأخيرا أخرجت سكانه الذين حشدوا أنفسهم داخل المبنى.

ويعد المعسكر الموجود في شارع كوبينيكر شتراسه واحدا من آخر المشاريع الرمزية للمشهد اليساري المستقل في برلين.