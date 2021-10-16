الرئيس المصري يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم السبت ، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر.



ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم السبت لافتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.