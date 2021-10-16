عبد الله بن زايد يناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي تعزيز التعاون الاستراتيجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.



وبحسب البيت الأبيض، فإن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي عدداً من القضايا المشتركة بين البلدين.

كما تناول اللقاء الذي عقد في واشنطن آليات تعزيز التكامل والحوار الإقليمي وتوثيق العلاقات الثنائية؛ حيث أكدا على مجالات التعاون الاستراتيجي.

وواصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سلسلة لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن التي سبقها لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الذي عبر بدوره الأربعاء عن تقديره للدور الذي تقوم به الإمارات في مجلس الأمن الدولي.

حينها بحث الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات وسبل إيجاد حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستضافت واشنطن، الأربعاء، اجتماعا ثلاثيا جمع كلا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وأشادت الولايات المتحدة بجهود الإمارات في إحلال السلام بالمنطقة، مشيرة إلى دورها في أفغانستان واليمن، ومؤكدة أن الإمارات شريك مهم.

وأعربت واشنطن، في بيان سابق الأربعاء، عن تقديرها لدور الإمارات الحاسم فيما يتعلق بدعم جهود حل الأزمة اليمنية، مؤكدة أن دولة الإمارات شريك مهم للولايات المتحدة.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الثلاثي بين بلينكن ونظيريه الإماراتي والإسرائيلي، هدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاتفاقات الإبراهيمية، وتدشين مجموعتي عمل ثلاثية تضم الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، إحداهما حول التعايش