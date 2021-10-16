اللواء إيهاب الفار: إنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة تأتي ضمن خطة التنمية الشاملة والمستدامة برؤية مصر 2030 والتي تهدف للارتقاء بجودة حياة المصريين بكافة المناطق الجغرافية .

وأضاف الفار - في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة - أنه كان هناك عدم توزيع عادل للموارد على مناطق الجمهورية بسبب المناطق غير الآمنة وغير المخططة، مشيرا إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس لحل هذه الأزمة ساهمت بشكل كبير في حلها.

واستعرض جهود القوات المسلحة ومساهمتها في تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن كريم لقاطنيها، مؤكدا أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس تم توفير سكن بديل للمناطق غير الآمنة وتنفيذ واجهات معمارية حضارية على أعلى مستوى وتنفيذ تشطيبات للوحدات تليق بالمواطنين، فضلا عن تجهيز المنازل بالفرش الجديد.

وأوضح الفار أنه تم مراعاة الاشتراطات والتخطيطات البنائية لإنشاء هوية بصرية للمناطق الجديدة المعدة للمواطنين، واستعرض أمام الرئيس المشروعات التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تضمنت إنشاء مليون وحدة سكنية موزعة على نطاق الجمهورية بتكلفة 635 مليار جنيه.​