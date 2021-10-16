رئيس "النواب" يهنئ السيسي بمناسبة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443هــ.

جاء في نص البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم- الذي بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتي هي أحسن؛ فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إن السيرة العطرة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذج رائع ودرس يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا؛ ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته بالدعاء: "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء تحقيقاً لما حلمتم به دائماً، ويبلغ شعبها الذي أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه".