الجروان يقترح إنشاء جهاز لمتابعة شؤون اللاجئين في الوطن العربي

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس المكتب التنفيذي للملتقي ورئيس الاتحاد العام للخبراء العـرب.



حضر الاجتماع وسـام فتوح نائب رئيس المكتب التنفيذي للملتقي والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسعادة الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والوزير المفوض محمد خير عبدالقادر، ورؤساء وأمناء وممثلو الاتحادات العربية أعضاء المكتب التنفيذي.

وأوضح أحمد بن محمد الجروان أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها المقترحات الواردة بشأن إنشاء صندوق الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظر في معايير وضوابط انضمام أعضاء لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكذلك إنشاء اللجان اللازمة لتنظيم عمل المكتب التنفيذي وتفعيل آليات عمله.

وفيما يستجد من أعمال تقدم الجروان بمقترح لإنشاء كيان أو جهاز لمتابعة شؤون اللاجئين في الوطن العربي، وتم الاتفاق على تقديم تصور يوضح فكرة هذا المقترح ويناقش في اجتماعات المكتب التنفيذي القادمة.