بالأرقام.. آخر تطورات كورونا حول العالم

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 240.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و093038.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

14 إصابة جديدة بالصين

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، بأن البر الرئيسي سجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، ارتفاعاً من عشر إصابات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وسجلت الصين 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا لم تظهر عليها أعراض، انخفاضاً من 25 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96502 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و365107 بعد تسجيل 10949 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94601 بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 5286 إصابة جديدة و434 وفاة بكوفيد-19، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و749860 إصابة والوفيات إلى 284008.

وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.

سجلت وزارة الصحة المصرية 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38وفاة يوم الجمعة، مقارنة مع 865 إصابة و40 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 316711 من ضمنهم 267355 حالة تم شفاؤها، و17884 حالة وفاة".