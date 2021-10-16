ضبط أكبر شحنة هيروين في أستراليا قيمتها 104 ملايين دولار

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

قالت الشرطة الأسترالية، السبت، إنها ضبطت أكبر شحنة هيروين تم اكتشافها في البلاد حتي الآن، وتقدر قيمتها بنحو 140 مليون دولار أسترالي (104 ملايين دولار) وإنها اعتقلت مواطناً ماليزياً بتهمة جلب هذه المخدرات.



وأضافت الشرطة في بيان أنه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلوجراماً في حاوية شحن بحري من بلاط السيراميك أُرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن.

ووجهت للرجل تهمة جلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للرقابة على الحدود، وقالت الشرطة إن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.