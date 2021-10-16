شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة النرويج.. منفذ هجوم "كونجسبرج" شخص خطير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس عمليات مكافحة الارهاب في الشرطة الأمنية النرويجية ارني كريستيان هوجستويل إن الشرطة كان لديها مؤشرات منذ عدة سنوات على أن منفذ هجوم كونجسبرج يمكن أن يكون خطيرا.

وقال هوجستويل لصحيفة "فيردينز جانج" إن الشرطة الأمنية تلقت معلومات في عام 2015 بشأن مواطن دنماركي، تم احتجازة لأربعة أسابيع.

وأوضح هوجستويل أنه في ذلك الوقت، اعتبرت السلطات أنه من المستبعد أن يرتكب أي جريمة عنيفة لها دوافع سياسية

وهاجم الرجل الدنماركي 37عاما العديد من الأشخاص باستخدام قوس وسهم وكذلك أسلحة أخرى في بلدة كونجسبرج الصغيرة الواقعة بوسط النرويج مساء الأربعاء الماضي.

ولقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب شخصان آخران وكلهم تتراوح أعمارهم بين 50 و 70 عاما، بحسب الشرطة.