استخراج هاتف محمول من معدة مصري ابتلعه قبل 6 أشهر (صور)

بغداد - ياسين صفوان - في واقعة غريبة هي الأولى من نوعها، استخرج أطباء مصريون هاتفًا محمولًا من معدة مريض، في أسوان جنوب البلاد.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة ”المصري اليوم“، إن "مستشفى أسوان استقبل مريضًا يعاني من ألم شديد في البطن".

وأضافت: "أجريت له أشعة، وفحوصات طبية، كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياته".

وتابعت الصحيفة أنه "تم إجراء عملية جراحية للمريض، وقام الفريق الطبي باستخراج جسم غريب من معدته، تبين أنه هاتف محمول".

ونقلت الصحيفة المصرية عن المريض قوله إنه "قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة كان الجهاز متواجدًا داخل معدته ما أدى إلى حجب الطعام، وشعوره بالأم شديدة في المعدة.