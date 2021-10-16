لحظة سقوط فنانة مصرية على خشبة مسرح الجونة (فيديو)

وعقب انتهاء الفنانة لبلبة من كلمة خاصة أعدتها لإلقائها أثناء التحضير لفيديو وفيلم وثائقي عن الفنان الراحل سمير غانم في مهرجان الجونة، تم قطع الأنوار عن المسرح تمهيدا لبدء عرض الفيلم التسجيلي ودخول الفرقة الاستعراضية، ونظرا لوضع المسرح لم تلاحظ لبلبة الأدوات، فاصطدمت قدمها بالأجهزة لتسقط على الأرض، لتسرع إليها الإعلامية ناردين فرج لمساعدتها على الوقوف.



