اخبار العالم

ضبط أكبر شحنة هيروين في أستراليا قيمتها 104 ملايين دولار

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط أكبر شحنة هيروين في أستراليا قيمتها 104 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة الأسترالية، السبت، إنها ضبطت أكبر شحنة هيروين تم اكتشافها في البلاد حتي الآن، وتقدر قيمتها بنحو 140 مليون دولار أسترالي (104 ملايين دولار) وإنها اعتقلت مواطناً ماليزياً بتهمة جلب هذه المخدرات.

 

وأضافت الشرطة في بيان أنه تم ضبط الشحنة التي تزن 450 كيلوجراماً في حاوية شحن بحري من بلاط السيراميك أُرسلت من ماليزيا إلى شركة في ملبورن.

 

ووجهت للرجل تهمة جلب ومحاولة حيازة كمية تجارية من عقار خاضع للرقابة على الحدود، وقالت الشرطة إن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا