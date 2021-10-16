عاجل.. 3 قتلى في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 7 بإصابات خطيرة بعدما ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة بالي السياحية الإندونيسية السبت.



وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في البلاد إن الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل الفجر تسبب في انهيار بعض المنازل وغيرها من المباني في منطقة كارانجاسيم.

وأفادت الوكالة الجيولوجية الوطنية بأن الزلزال وقع الساعة 0418 بالتوقيت المحلي (1918 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 8 كيلومترات شمال غرب كارانجاسيم، على عمق 10 كيلومترات.