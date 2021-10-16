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عاجل.. 3 قتلى في زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 7 بإصابات خطيرة بعدما ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة بالي السياحية الإندونيسية السبت.

 

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في البلاد إن الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل الفجر تسبب في انهيار بعض المنازل وغيرها من المباني في منطقة كارانجاسيم.

 

وأفادت الوكالة الجيولوجية الوطنية بأن الزلزال وقع الساعة 0418 بالتوقيت المحلي (1918 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 8 كيلومترات شمال غرب كارانجاسيم، على عمق 10 كيلومترات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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