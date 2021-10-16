اخبار العالم

437 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة بالمغرب

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 437 إصابة جديدة بفيروس و13 وفاة بالمغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة المغربية  أمس أن 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأشار بيان للوزارة إلى أن الحصيلة الأخيرة رفعت إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 941446.

 

وذكر البيان أن الأرقام الأخيرة تشير إلى هبوط في الأرقام مقارنة مع إحصاءات يوم الأمس سواء في عدد الإصابات (506 حالات يوم الخميس) أو الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (20 حالة أمس)، والتي وصلت حصيلتها إلى 14533 منذ بداية الجائحة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا