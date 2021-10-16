إصابات كورونا في أميركا تقترب من 45 مليوناً

15 أكتوبر , 2021
أميركا: ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بنسبة (0.2%) مقارنة بالوقت نفسه الخميس لتصل إلى 44.8 مليون، وفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.
تطابقت زيادة حالات الإصابة على المستوى الوطني مع متوسط الزيادة اليومية بنسبة (0.2%) خلال الأسبوع الماضي.
سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.8 مليون، بزيادة (0.1%) عن نفس الفترة مقارنة باليوم السابق.
شهدت ولاية ماين زيادة بنسبة (0.8%) في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 96640 حالة .
شهدت ولاية فلوريدا تسجيل أكبر عدد وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 408 حالات.
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