ارتفاع حصيلة القتلى بالهجوم الانتحاري على مسجد جنوب أفغانستان إلى 62 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوز عدد القتلى جراء التفجيرات الانتحارية التي ضربت صباح الجمعة مسجد الإمام بمدينة قندهار جنوب أفغانستان مستوى 60 شخصا حسبما نقلته تقارير محلية.



وأفادت وكالة "Bakhtar" الأفغانية بأن حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري، الذي نفذه 3 أشخاص في حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي خلال تجمع الناس لأداء صلاة الجمعة، بلغت 62 قتيلا، بينما أصيب 68 آخرون على الأقل.

من جانبها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في مستشفى بالولاية أن الهجوم أودى بحياة 47 شخصا وأسفر عن إصابة 70 آخرين.

وقال شاهد عيان للوكالة إن العملية نفذت على يد 4 انتحاريين هاجموا المسجد، حيث فجر 2 منهم نفسيهما عند بوابة الأمن ما سمح للـ2 الآخرين بدخول المسجد ركضا ومهاجمة المصلين، وأوضح أن صلاة الجمعة عادة ما يحضرها نحو 500 شخص.

وأكدت حركة "طالبان" وقوع التفجير وفتح تحقيق في الحادث، مشيرة إلى وصول وحدات من القوات الخاصة إلى الولاية لتحديد الملابسات، واتهمت تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء العملية.

والهجوم يأتي بعد أسبوع من تفجير تبناه "داعش" استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.