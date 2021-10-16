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روسيا تسلم دفعة من لقاح "سبوتنيك لايت" لنيكاراغوا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

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حصلت نيكاراغوا يوم الجمعة على دفعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس .

 

وأشارت السفارة الروسية لدى نيكاراغوا في تغريدة على "تويتر"، إلى أن شحنة تضم 192 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" وصلت عاصمة البلاد ماناغوا.

 

واستقبلت شحنة اللقاح الروسي بالمطار وزيرة صحة البلاد مارتا رييس ومستشار رئيس الدولة لاوريانو أورتيغا، إلى جانب الممثل التجاري الروسي في نيكاراغوا بيوتر بانكراتوف.

 

يذكر أن نيكاراغوا كانت من بين الدول الأولى التي أصدرت ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتينك V" الروسي، وفي مايو الماضي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة.

 

ووقعت روسيا ونيكاراغوا عقدا لتوريد لقاح "سبوتنيك لايت" في 17 سبتمبر الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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