روسيا تسلم دفعة من لقاح "سبوتنيك لايت" لنيكاراغوا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حصلت نيكاراغوا يوم الجمعة على دفعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.



وأشارت السفارة الروسية لدى نيكاراغوا في تغريدة على "تويتر"، إلى أن شحنة تضم 192 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" وصلت عاصمة البلاد ماناغوا.

واستقبلت شحنة اللقاح الروسي بالمطار وزيرة صحة البلاد مارتا رييس ومستشار رئيس الدولة لاوريانو أورتيغا، إلى جانب الممثل التجاري الروسي في نيكاراغوا بيوتر بانكراتوف.

يذكر أن نيكاراغوا كانت من بين الدول الأولى التي أصدرت ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتينك V" الروسي، وفي مايو الماضي وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة.

ووقعت روسيا ونيكاراغوا عقدا لتوريد لقاح "سبوتنيك لايت" في 17 سبتمبر الماضي.