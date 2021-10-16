واشنطن تدين الهجوم على مسجد في قندهار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم على مسجد في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، الذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.



وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في تغريدة عبر تويتر: "ندين بشدة الهجوم على مسجد شيعي في قندهار اليوم، وهو ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر".

وأضاف برايس: "نقدم تعازينا للضحايا وأسرهم. للشعب الأفغاني الحق في العيش والعبادة في سلام وأمان، أيا كان الدين أو المعتقد الذي يختاره".

يذكر أن تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" استهدف "مسجد الإمام بركة" الشيعي بمدينة قندهار بجنوب أفغانستان، أمس الجمعة، خلف عشرات القتلى والجرحى.