حدث ليلاً| التعليم تكشف موعد تشغيل مجموعات التقوية.. وتوصية بجرعة معززة من لقاح "جونسون آند جونسون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 267355 حتى اليوم.

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نيفين القباج: لن يُحرم أحد من التعليم نتيجة فقر أو إعاقة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لا تتعامل مع الفقير من منظور عدم وجود مال فقط وإنما من خلال فرص التعليم والسيدات غير العاملات التي تستحق الدعم، فضلاً عن مشاكل عائل الأسرة من الرجال بالبطالة.

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التعليم تكشف موعد تشغيل مجموعات التقوية بالمدارس (تعرف على الضوابط)

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تفعيل مجموعات التقوية في المدارس.

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بالصور.. هبوط أرضي بطريق كورنيش الإسكندرية

بدأ حي المنتزه أول بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ومديرية الطرق، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح موقع الهبوط الأرضي بطريق كورنيش الإسكندرية.

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بالأرقام.. نتيجة انتخابات نادي بيلا الرياضي في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي بيلا الرياضي في كفرالشيخ، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، النتيجة النهائية للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي، والتي جرت داخل النادي.

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مولده الشريف أعظم إطلالة للرحمة الإلهية.. المفتي: السلف الصالح درجوا على الاحتفال بذكرى المولد النبوي

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الرحمة للبشرية جمعاء، حيث ولد صلى الله عليه وسلم في ليلة 12 من شهر ربيع الأول، وهي الليلة التي استضاء الكون فيها بأنواره الشريفة، وعم النور على كل الأرض واستبشر بمولده الكون.

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الأمن العراقي يعتقل إرهابيين ومروجي مخدرات جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على إرهابيين إثنين جنوبي بغداد.

وقالت الخلية - في بيان - إن "قيادة عمليات بغداد نفذت عملية امنية في منطقة أقضية اللطيفية بحي الكرار اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين ، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".

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الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك الجميع ضد الجوع وتغير المناخ

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجوع وأزمة المناخ قبيل يوم الأغذية العالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) شو دونيو في مراسم الافتتاح يوم الجمعة إن الجوع أثر على 811 مليون شخص في العالم في العام الماضي، على الرغم من أن العالم ينتج أغذية تكفي الجميع و"هذا لا يمكن تصوره وغير مقبول".

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السفير الأمريكي في ليبيا يؤكد دعم بلاده لمفوضية الانتخابات

أكد السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاد، اليوم الجمعة، استمرار بلاده في دعمها للمهمة التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين.

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مقتل جنديين وإصابة ثلاثة من الجيش التركي في ادلب شمالي سوريا

سقط قتلى وجرحى من القوات التركية في تفجير استهدف رتلا للجيش التركي في محافظة ادلب مساء اليوم الجمعة.

قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)مساء اليوم الجمعة " قتل جنديان وأصيب ثلاثة أخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم خلال مرور رتل للجيش التركي قرب بلدة معرة مصرين شمالي إدلب خلال توجه الرتل الى منطقة باب الهوى".

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رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الجماعات المتمردة

أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار من جانب واحد، مع الجماعات المتمردة في البلاد.

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شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقق في وفاة النائب السير ديفيد أميس

قالت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تقوم بالتحقيق في وفاة النائب المحافظ السير ديفيد أميس بعد طعنه في دائرته الانتخابية.

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نشطاء حقوقيون في موسكو يدينون هجوما على مكتب منظمة حقوقية

أعربت منظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان عن أسفها للهجوم على مكتبها في موسكو واتهمت الشرطة الروسية بالتقاعس.

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لجنة بـ"الغذاء والدواء الأمريكية" توصي بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون

صوتت اللجنة الإستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع للتوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون آند جونسون بعد ما لا يقل عن شهرين من حصول الإنسان على الجرعة الأولى.

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رواد فضاء صينيون يصلون إلى محطة تيانجونج الفضائية

وصلت مهمة الفضاء الصينية المأهولة إلى محطة تيانجونج الفضائية (القصر السماوي)، الجاري إنشاؤها حاليا.

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