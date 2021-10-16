الخارجية الأمريكية تدين الهجوم على مسجد شيعي جنوبي أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 أكتوبر 2021 07:09 صباحاً - منذ 23 ثانية

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانتها للهجوم على مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، الجمعة، والذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس في تغريدة عبر “تويتر”، “ندين بشدة الهجوم على مسجد شيعي في قندهار اليوم، وهو ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر”.

وأضاف برايس، “نقدم تعازينا للضحايا وأسرهم. للشعب الأفغاني الحق في العيش والعبادة في سلام وأمان أيا كان الدين أو المعتقد الذي يختاره”.

يذكر أن تفجير انتحاري تبناه تنظيم “داعش” استهدف مسجد الإمام برقة الشيعي بمدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس الجمعة خلف عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن تنظيم “الدولة” مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف المسجد، وذكرت وكالة رويترز أن التنظيم نشر بياناً مساء أمس الجمعة، تبنى من خلاله تفجير مسجد بيبي فاطمة المعروف باسم مسجد “الإمام برقة” للشيعة في مدينة قندهار جنوبي البلاد.

وكان تفجير قد استهدف، الأسبوع الماضي، مسجد “سيد آباد” الكبير في قندوز خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة 200 آخرين، إذ تبنى تنظيم “الدولة” حينذاك الاستهداف، بحسب بيان نشرته وكالة “أعماق” المقربة من التنظيم.