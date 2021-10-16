قبيل يوم الأغذية العالمي... الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك الجميع ضد الجوع وتغير المناخ

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجوع وأزمة المناخ قبيل يوم الأغذية العالمي.



وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (فاو) شو دونيو في مراسم الافتتاح أمس إن الجوع أثر على 811 مليون شخص في العالم في العام الماضي، على الرغم من أن العالم ينتج أغذية تكفي الجميع و«هذا لا يمكن تصوره وغير مقبول».

وحذر شو من أن المخاطر أكبر ما تكون بالنسبة إلى الشباب. وقال إنه في الأعوام المقبلة، يجب التخفيف من آثار تغير المناخ لمحاربة الجوع والفقر.

وللقيام بذلك، قال إنه يجب أن يصبح إنتاج الغذاء العالمي أكثر كفاءة واستدامة، مشيراً إلى أنه يمكن للمستهلكين أيضاً الإسهام بسلوكهم.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بالفيديو، إن يوم الأغذية العالمي، اليوم، هو دعوة لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وقال إن وباء فيروس كورونا تسبب في تفاقم الوضع الغذائي العالمي، ما يعني أن 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي.

وفي رسالة تمت قراءتها خلال المراسم، تحدث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن مفارقة، لأن عدداً كبيراً للغاية من الناس لا يحصلون على طعام مغذٍّ، بينما يعاني ما يقرب من ملياري شخص زيادة الوزن.