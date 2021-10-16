أمريكا.. بايدن يطالب بمحاكمة الرافضين للشهادة في تحقيق "أحداث 6 يناير"

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزارة العدل بمحاكمة الأشخاص الذين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم في هجوم 6 يناير بعد استدعائهم من الكونجرس.



واستدعت لجنة في الكونجرس الأمريكي عددا من الأشخاص للإدلاء بشهادتهم في التحقيقات التي تجريها بخصوص هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكابيتول.

وأضاف بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بمجلس النواب الأمريكي: "أتعشم أن تلاحقهم اللجنة وتحاسبهم".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تحاكم أولئك الذين يرفضون أوامر الاستدعاء قال بايدن: "نعم".

وقالت اللجنة يوم الخميس إنها ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء للتصويت على إقرار تقرير ازدراء ضد ستيف بانون ، المستشار المخضرم للرئيس السابق دونالد ترامب، موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.

وفي أغسطس/آب الماضي، رفع 7 أفراد من شرطة مقر الكونجرس الأمريكي دعوى ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، متهمين إياهم بالمسؤولية المباشرة عن هجوم 6 يناير.

وهذه الدعوى هي واحدة من قضايا عدة أخرى تم رفعها ضد ترامب بسبب تدخل أنصاره لمنع تصديق الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2020.

وتقدمت بالدعوى أمام محكمة واشنطن "لجنة المحامين من أجل الحقوق المدنية" ممثلة سبعة من أفراد شرطة الكابيتول الذين واجهوا أنصار ترامب في مبنى الكابيتول.

وجرت محاكمة ترامب في مجلس النواب الاميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في يناير/ كانون الثاني الماضي بتهمة التحريض على التمرد، لكن مجلس الشيوخ برأه.