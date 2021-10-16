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مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في تفجير شمالي سوريا

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون، مساء الجمعة، في تفجير عبوة ناسفة قرب مدينة إدلب، شمال غربي سوريا.

 

وقال المرصد السوري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني "قتل جنديان وأصيب 4 آخرون من القوات التركية، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية، قرب مفرق كفريا-معرة مصرين، على طريق إدلب-باب الهوى شمال مدينة إدلب".

 

وكان المرصد السوري وثق في الـ11 من الشهر الجاري، مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة للقوات التركية، بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب،

 

وتبنت “سرية أنصار أبي بكر الصديق” الهجوم السابق ضد القوات التركية،

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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