مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في تفجير شمالي سوريا

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون، مساء الجمعة، في تفجير عبوة ناسفة قرب مدينة إدلب، شمال غربي سوريا.



وقال المرصد السوري في بيان نشر على موقعه الإلكتروني "قتل جنديان وأصيب 4 آخرون من القوات التركية، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليات للقوات التركية، قرب مفرق كفريا-معرة مصرين، على طريق إدلب-باب الهوى شمال مدينة إدلب".

وكان المرصد السوري وثق في الـ11 من الشهر الجاري، مقتل اثنين من القوات التركية وإصابة 4 آخرين بجراح، جراء استهداف آلية تابعة للقوات التركية، بعبوة ناسفة على طريق إدلب – نبش، شمالي محافظة إدلب،

وتبنت “سرية أنصار أبي بكر الصديق” الهجوم السابق ضد القوات التركية،