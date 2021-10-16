تنظيم داعش الارهابي يتبنى الهجوم على مسجد في مدينة قندهار الأفغانية

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، السبت، مسؤوليته عن هجوم استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية.



وقُتل 62 شخصا وأصيب العشرات في انفجار استهدف مسجدا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، خلال صلاة اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، قاري سعيد خوستي، إن الانفجار أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأضاف أن السلطات تجمع التفاصيل بشأن الانفجار الذي وقع بعد أيام من إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن انفجار استهدف مسجدا آخر للشيعة في مدينة قندوز شمال البلاد، وأسفر عن مقتل العشرات.

وكشفت مصادر طبية عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 62 قتيلا على الأقل و68 مصابا.

بدوره، أعلن مسؤول في طالبان الجمعة أن انتحاريا نفّذ الهجوم الذي استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندهار.