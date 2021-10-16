شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة إستونيا السابقة تعرض فيديو يظهر أخطاءها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد يوم من ترك منصبها، عرضت رئيسة إستونيا السابقة كريستي كالجوليد رؤية مختلفة عن فترة عملها كرئيسة للبلاد.

ونشرت كالجوليد (51 عاما) مقطع فيديو على موقع فيسبوك يشمل حالات انهيار وأخطاء ومشاهد مضحكة خلال تسجيل الخطابات والاستعداد للنقل المباشر على الهواء.

وقالت إن الفيديو يظهر الأعطال الفنية وزلات اللسان والتكشيرات ورقصات الإحماء وتدريبات الاسترخاء لتمضية الوقت المتبقي قبل عمليات البث.

وحصل فيديو كالجوليد على الكثيرمن الدعم، حيث وضع آلاف الأشخاص علامة "إعجاب" على المقطع يوم الجمعة.

وأشادت التعليقات على الإنترنت بحس الدعابة لديها وشجاعتها في الضحك على نفسها.

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت "رائع للغاية وطريف".

وأشاد آخرون بكالجوليد التي ظلت حتى 11 أكتوبر أول امرأة تشغل منصب الرئيس في إستونيا، لمشاركتها "الحياة الحقيقية والصدق"

وكتبوا "حتى الرئيس يظل إنسانا عاديا".