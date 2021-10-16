"الإسكان": طرح 28 محلًا و6 صيدليات للبيع بالمزاد العلني في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبد الناصر:

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات من (33م2: 100م2)، بمناطق (جنوب الأحياء - أبو الوفا - التوسعات الشمالية، أبوالوفا)، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر.

وأضاف المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح 9 محال تجارية و3 صيدليات بمساحات من (15م2 : 46م2) بالمركز التجاري بالحي الـ16 والأسواق التجارية بالحي الـ15 والحي الـ5، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 19/12/2021، مشيرًا إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (15م2 : 46م2) بالمركز التجاري بحي الأندلس والمركز التجاري بالحي الـ30، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء 15/2/2022.

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد عمران أحمد، إنه تم طرح 3 محال تجارية بالحيين 1 و31، بمساحات تتراوح من (15م2: 99 م2)، للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022.